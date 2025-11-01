В селе Стрехнино Ишимского округа открыли новый сквер

Объект возведен благодаря поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. С инициативой благоустройства территории выступили жители села, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Символично, что сквер мы открываем накануне государственного праздника — Дня народного единства. Нас всех объединяет любовь к своей малой родине, поэтому мы с такой тщательностью подходим к обустройству мест отдыха, общественных пространств. В Тюменской области в этом году будет обустроено не менее 65 площадок. Всем огромное спасибо за совместную работу", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

В открытии также участвовали директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, глава Ишимского округа Сергей Ломовцев.

Отметим с сквере Стрехнинском есть скейтпарк, игровые площадки, спортивные тренажеры, зона для выгула собак. Зимой здесь будет накатана лыжная трасса.

Для безопасности посетителей его оборудовали камерами видеонаблюдения.