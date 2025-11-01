  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

В селе Стрехнино Ишимского округа открыли новый сквер

Общество, 18:29 01 ноября 2025

из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

Объект возведен благодаря поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. С инициативой благоустройства территории выступили жители села, сообщает инфоцентр регионального правительства.

﻿

"Символично, что сквер мы открываем накануне государственного праздника — Дня народного единства. Нас всех объединяет любовь к своей малой родине, поэтому мы с такой тщательностью подходим к обустройству мест отдыха, общественных пространств. В Тюменской области в этом году будет обустроено не менее 65 площадок. Всем огромное спасибо за совместную работу", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

В открытии также участвовали директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, глава Ишимского округа Сергей Ломовцев.

Отметим с сквере Стрехнинском есть скейтпарк, игровые площадки, спортивные тренажеры, зона для выгула собак. Зимой здесь будет накатана лыжная трасса.

Для безопасности посетителей его оборудовали камерами видеонаблюдения.

