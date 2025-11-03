Проект "Активное долголетие по-тюменски" стартовал в регионе

В Тюменской области началась реализация проекта "Активное долголетие по-тюменски". Он предлагает разнообразные мероприятия, начиная от спортивных занятий и творческих мастер-классов до образовательных курсов и экскурсий, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Участие в проекте помогает старшему поколению почувствовать себя более самостоятельными, уверенными и способными на приобретение новых навыков. Это способствует повышению самооценки и улучшению общего эмоционального состояния.

Подробная информация о мероприятиях проекта размещена в социальных сетях по ссылке. Здесь размещаются анонсы предстоящих событий, видеоролики, лайфхаки и многое другое.