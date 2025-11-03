  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

Проект "Активное долголетие по-тюменски" стартовал в регионе

Общество, 15:12 03 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области началась реализация проекта "Активное долголетие по-тюменски". Он предлагает разнообразные мероприятия, начиная от спортивных занятий и творческих мастер-классов до образовательных курсов и экскурсий, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Участие в проекте помогает старшему поколению почувствовать себя более самостоятельными, уверенными и способными на приобретение новых навыков. Это способствует повышению самооценки и улучшению общего эмоционального состояния.

Подробная информация о мероприятиях проекта размещена в социальных сетях по ссылке. Здесь размещаются анонсы предстоящих событий, видеоролики, лайфхаки и многое другое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 03.11.2025Метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 5 ноября
16:49 03.11.2025Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" организуют в Уватском округе
16:01 03.11.2025Проект "К Победе шли вместе" объединил более четырех тысяч тюменских школьников
15:47 03.11.2025Две единицы спецтехники пополнили автопарк уватских коммунальщиков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора