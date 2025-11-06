  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Открыта регистрация на VII Тюменский экспортный форум

Общество, 20:21 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Открыта регистрация на VII Тюменский экспортный форум, который стартует в музее им. И.Я. Словцова 26 ноября в 14 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Участники – региональные экспортеры, представители бизнеса и власти, эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

Среди ключевых тем события – роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг за рубежом.

На площадке состоится сессия по анализу сильных и слабых сторон брендов Тюменской области. Эксперты предложат современные инструменты усиления позиций на внешних рынках.

На пленарной сессии выступят заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев; доктор исторических наук, преподаватель МГУ Дмитрий Хитров; футуролог, директор Лаборатории будущего Иван Карпушкин.

Регистрация для участия – на сайте.

ТЭФ-2025 проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Организаторы форума: Центр поддержки экспорта АНО "Агентство инноваций", Торгово-промышленная палата региона при поддержке правительства Тюменской области.

Возрастное ограничение: 18+.

