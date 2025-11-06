Открыта регистрация на VII Тюменский экспортный форум
Открыта регистрация на VII Тюменский экспортный форум, который стартует в музее им. И.Я. Словцова 26 ноября в 14 часов, сообщает информационный центр правительства региона.
Участники – региональные экспортеры, представители бизнеса и власти, эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.
Среди ключевых тем события – роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг за рубежом.
На площадке состоится сессия по анализу сильных и слабых сторон брендов Тюменской области. Эксперты предложат современные инструменты усиления позиций на внешних рынках.
На пленарной сессии выступят заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев; доктор исторических наук, преподаватель МГУ Дмитрий Хитров; футуролог, директор Лаборатории будущего Иван Карпушкин.
Регистрация для участия – на сайте.
ТЭФ-2025 проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Организаторы форума: Центр поддержки экспорта АНО "Агентство инноваций", Торгово-промышленная палата региона при поддержке правительства Тюменской области.
Возрастное ограничение: 18+.