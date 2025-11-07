О государственной поддержке и рынке труда поговорят на форуме для предпринимателей в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XIII бизнес-форум "День знаний для предпринимателей" на тему "HR tech: команды и рабочие профессии в новом времени" пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмени 11 ноября.

"Участников ждет насыщенная программа. Они узнают, какую поддержку сегодня предлагает правительство, получат инструменты по работе с командой. В процессе предприниматели узнают, какие есть технические решения для HR-направления по набору персонала, по оценке, по адаптации. Если участники хотя бы что-то одно интегрируют в свою компанию после форума, то это будут качественные изменения", - рассказала консультант по развитию личности и бизнеса, сопредседатель ТРО "Деловая Россия" Юлия Васильева во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте знаниядлядела.рф. Мероприятие будет полезным для предпринимателей и собственников бизнеса, топ-менеджеров, HR-директоров, внутренних тренеров компаний, управленцев государственных и муниципальных учреждений. Все желающие смогут на месте получить консультацию представителей власти.

В завершение форума пройдет мастер-класс "Деловой протокол. Искусство точности и уважения". Его проведет эксперт в области протокола на высшем уровне, действующий государственный советник Российской Федерации второго класса Анна Романова.

"Это невероятный эксперт, которого нет в открытом доступе. Она много лет руководит пресс-службой нашего руководителя. Участники узнают, как бизнесу корректно взаимодействовать с властью. Анна Романова расскажет о своем практическом опыте", - отметила Юлия Васильева.

Мастер-класс будет интересен всем, кто рассматривает протокольные мероприятия как инструмент для выстраивания коммуникаций в GR, кому важно знать, как организовывать деловые, официальные или международные события.

Добавим, форум проводится при поддержке правительства Тюменской области. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Юлия Божок