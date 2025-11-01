  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Тюменская область стала одним из регионов-лидеров УФО по бронированию загородного жилья на Новый год

Экономика, 14:02 16 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала вторым самым активным регионом Уральского федерального округа по бронирования загородного жилья на Новый год. В общем объеме зарезервированных домов и коттеджей на каникулы тюменская доля составляет 20 %.

Как сообщает "Авито путешествия", активнее оказались только жители Челябинской области. На них пришлось 59 % всех бронирований "загородки" для зимнего отдыха в УФО. На Свердловскую область – 19 %.

По структуре спроса наиболее популярны загородные дома – 71 %, коттеджи – 13 % бронирований.

Средняя стоимость аренды на новогодние праздники составляет около 19 тыс. 700 рублей за сутки. Пользователи чаще бронируют жилье на две ночи, преимущественно для компании из шести человек.

Рост интереса к загородному отдыху эксперты связывают с тем, что жители Урала стремятся к коротким, но насыщенным путешествиям, не требующим долгих перелетов и больших затрат — формат, который позволяет "перезагрузиться" и почувствовать атмосферу праздников в окружении зимней природы.

# аренда , недвижимость , новогодние каникулы , туризм

﻿
