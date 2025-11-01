Тюменская область стала одним из регионов-лидеров УФО по бронированию загородного жилья на Новый год

Тюменская область стала вторым самым активным регионом Уральского федерального округа по бронирования загородного жилья на Новый год. В общем объеме зарезервированных домов и коттеджей на каникулы тюменская доля составляет 20 %.

Как сообщает "Авито путешествия", активнее оказались только жители Челябинской области. На них пришлось 59 % всех бронирований "загородки" для зимнего отдыха в УФО. На Свердловскую область – 19 %.

По структуре спроса наиболее популярны загородные дома – 71 %, коттеджи – 13 % бронирований.

Средняя стоимость аренды на новогодние праздники составляет около 19 тыс. 700 рублей за сутки. Пользователи чаще бронируют жилье на две ночи, преимущественно для компании из шести человек.

Рост интереса к загородному отдыху эксперты связывают с тем, что жители Урала стремятся к коротким, но насыщенным путешествиям, не требующим долгих перелетов и больших затрат — формат, который позволяет "перезагрузиться" и почувствовать атмосферу праздников в окружении зимней природы.