Экскурсию в честь 80-летия Победы провели в Тюмени для гостей из Пензы 

Общество, 16:10 11 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Экскурсия для гостей из Пензы — заслуженного тренера России Владимира Гритчина и мастера спорта международного класса по самбо Ильи Затылкина – прошла в Ленинском округе Тюмени. Событие приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация города.

Участие во встрече приняли руководитель и заместитель руководителя управы Ленинского округа, председатель ТРООО ФСО "Всероссийская федерация самбо" Николай Мыцик, автор идеи "Бессмертного полка", почетный гражданин Тюмени Геннадий Иванов.

Участники экскурсии посетили площадь Памяти, где ознакомились с оформлением мемориального комплекса. Гости высоко оценили композиционное решение и атмосферу мемориала, отметив важность сохранения традиций памяти и уважения к подвигу поколения победителей.

﻿

В знак признательности и глубокого уважения к героям Великой Отечественной войны участники возложили цветы к Вечному огню.

Во время экскурсии Владимир Гритчин с помощью информационного киоска нашел сведения о родственнике — участнике Великой Отечественной войны. Этот трогательный эпизод подчеркнул значимость современных форм сохранения исторической памяти и личной связи с прошлым.

В завершение встречи участники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи через спорт.

# Великая Отечественная война , экскурсия

