Урок мужества провёл для викуловских школьников участник проекта "Боевой кадровый резерв"

Общество, 15:15 11 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок мужества провёл для школьников с. Викулово участник регионального проекта для ветеранов и участников специальной военной операции "Боевой кадровый резерв" Николай Вакенгут.

Он инициировал живой разговор о долге, мужестве и выборе в школе № 2, рассказал, что побудило его отправиться защищать Родину, и о своем опыте в зоне СВО.

"Подрастающее поколение - это будущее нашей страны. Проводя такие встречи, мы делаем своего рода инвестицию в будущее. Воспитываем в детях чувство патриотизма, - считает Николай Вакенгут. - Когда получаешь информацию из первоисточника, она воспринимается совсем иначе".

# Боевой кадровый резерв , Викуловский округ , урок мужества

