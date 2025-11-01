  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

14 ноября - события дня

Общество, 18:00 13 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре "Родник" (9 км Салаирского тракта, 8, стр. 3) начнутся III Социальные чтения о реабилитации инвалидов и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике. 18+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы с диабетом: от профилактики до лечения". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнутся Дни культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области "Мы дети одного края". 0+

В Тюмени в 11 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа. 12+

В Тюмени в 13 часов от регионального отделения "Народного фронта" (ул. Ленина, 69а) начнется отправка гуманитарного конвоя для военных подразделений и госпиталей в зону СВО. 12+

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а, к. 3) начнется акция "Письмо Деду Морозу". 0+

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с историком Валерием Чупиным. 12+

Интересное в этот день:

1770 — Шотландский исследователь Джеймс Брюс обнаруживает источник Голубого Нила на северо-западе Эфиопии, основу потока Нила.

1896 — начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1907 — В России начинает работу III Государственная дума.

1963 — в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

1968 — Первая в Европе трансплантация лёгкого.

1969 — с мыса Канаверал стартовал к Луне американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Ч. Конрадом, А. Бином и Р. Гордоном.

1970 — вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 13.11.2025Рост российской экономики становится сбалансированным, констатируют аналитики
18:26 13.11.2025Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков
18:10 13.11.2025Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году
18:00 13.11.202514 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора