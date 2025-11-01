14 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре "Родник" (9 км Салаирского тракта, 8, стр. 3) начнутся III Социальные чтения о реабилитации инвалидов и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике. 18+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы с диабетом: от профилактики до лечения". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнутся Дни культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области "Мы дети одного края". 0+

В Тюмени в 11 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа. 12+

В Тюмени в 13 часов от регионального отделения "Народного фронта" (ул. Ленина, 69а) начнется отправка гуманитарного конвоя для военных подразделений и госпиталей в зону СВО. 12+

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а, к. 3) начнется акция "Письмо Деду Морозу". 0+

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с историком Валерием Чупиным. 12+

Интересное в этот день:

1770 — Шотландский исследователь Джеймс Брюс обнаруживает источник Голубого Нила на северо-западе Эфиопии, основу потока Нила.

1896 — начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1907 — В России начинает работу III Государственная дума.

1963 — в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

1968 — Первая в Европе трансплантация лёгкого.

1969 — с мыса Канаверал стартовал к Луне американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Ч. Конрадом, А. Бином и Р. Гордоном.

1970 — вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации.