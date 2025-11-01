  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Пространство "Колмаковская слобода" откроют в Заводоуковске

Общество, 15:04 12 ноября 2025

скриншот видео

Общественное простарство "Колмаковская слобода" откроют на центральной площади Заводоуковска в декабре 2025 года. Проект Татьяны Ильиной получил наибольшее количество голосов по итогам конкурсного отбора.

"По нашей задумке это будет пространство или иначе сказать - место притяжения активных жителей, гостей, где будут работать кафетерий, проводиться мероприятия. Стать потенциальными арендаторами решили наши предприниматели. На обсуждение поступило три заявки: от Ильиной Татьяны, Володькова Валерия и Комиссарова Владимира. Бизнесмены предложили уже рабочие названия. К примеру, у Татьяны - "Колмаковская слобода", у Владимира - "Колмаков LIVE", а Валерий, в случае победы, решил оставить право выбора названия самим жителям", - написала глава города Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

Ориентир у бизнесменов один: проводить тематические вечера, настольные игры, организовывать мастер-классы, приглашать интересных гостей. администрация города окажет содействие предпринимателям в реализации их проектов.

видео: t.me/KasenovaSA

# Заводоуковский округ , Светлана Касенова

