  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер западный

Серия выездных экскурсий стартует по Тюменской области

Общество, 21:08 12 ноября 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Восемь бесплатных экскурсий организуют для молодых людей до 35 лет в Тюменской области: четыре по Тюмени, две в Тобольск, две в Ялуторовск, сообщает информационный центр правительства региона.

Проект "Welcome Сибирь" позволит студентам, в том числе иностранным лучше узнать регион. Он призван популяризировать молодежный туризм в Тюмени и Тюменской области.

"Проект презентует молодежи красоту и особенности Тюменской области в едином пространстве развития внутреннего туризма. Кроме того, он выполняет адаптационную функцию, так как многие студенты Тюмени являются иногородними", – поделился директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Организаторы предоставляют экскурсионное обслуживание, одноразовое питание, трансфер и билеты в музеи. 16 ноября состоится экскурсия в Тобольск. 30 ноября пройдет автобусная экскурсия по Тюмени.

"В декабре мы планируем еще одну бесплатную выездную экскурсию в Тобольск. Так мы формируем у ребят образ Тюменской области и чувство сопричастности с нашим регионом. Наша концепция стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2025 году", – написала автор проекта Алина Теплякова.

Проект реализует региональное отделение программы Росмолодежи “Больше, чем путешествие”, студенческое объединение “Welcome-центр ТюмГУ” при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Записаться на экскурсию можно в группе в ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студенты , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 12.11.2025Серия выездных экскурсий стартует по Тюменской области
21:02 12.11.2025Тюменская область внесла предложения по улучшению системы ГИС ЖКХ
20:53 12.11.2025Тюменскому врачу объявлена благодарность президента РФ
20:08 12.11.2025Тюменским школьникам напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора