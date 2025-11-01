Серия выездных экскурсий стартует по Тюменской области

| Фото: департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Восемь бесплатных экскурсий организуют для молодых людей до 35 лет в Тюменской области: четыре по Тюмени, две в Тобольск, две в Ялуторовск, сообщает информационный центр правительства региона.

Проект "Welcome Сибирь" позволит студентам, в том числе иностранным лучше узнать регион. Он призван популяризировать молодежный туризм в Тюмени и Тюменской области.

"Проект презентует молодежи красоту и особенности Тюменской области в едином пространстве развития внутреннего туризма. Кроме того, он выполняет адаптационную функцию, так как многие студенты Тюмени являются иногородними", – поделился директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Организаторы предоставляют экскурсионное обслуживание, одноразовое питание, трансфер и билеты в музеи. 16 ноября состоится экскурсия в Тобольск. 30 ноября пройдет автобусная экскурсия по Тюмени.

"В декабре мы планируем еще одну бесплатную выездную экскурсию в Тобольск. Так мы формируем у ребят образ Тюменской области и чувство сопричастности с нашим регионом. Наша концепция стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2025 году", – написала автор проекта Алина Теплякова.

Проект реализует региональное отделение программы Росмолодежи “Больше, чем путешествие”, студенческое объединение “Welcome-центр ТюмГУ” при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Записаться на экскурсию можно в группе в ВКонтакте.