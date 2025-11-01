В Тобольске до конца года завершат реконструкцию дамбы в Сумкино

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Работы по реконструкции дамбы в Сумкино в Тобольске планируется закончить до конца текущего года. Также будут завершены ремонтно-восстановительные работы и укрепление участка естественного берегового склона Иртыша в районе захоронения.

Об этом сообщил в своем Telegrqam-канале глава города Петр Вагин. Он подчеркнул, что уже началась подготовка к противопаводковому сезону 2026 года. Главный приоритет – безопасность жителей.

"Безопасность Тобольска от паводков обеспечивается шестью основными гидротехническими сооружениями, включая дамбы и берегоукрепления, общей протяженностью около 18 км. В текущем году завершено плановое техническое обслуживание: расчистка территорий, выкос травы, ремонт откосов, очистка водопропускных трубопроводов и установка новых информационных аншлагов", - отметил Петр Вагин.

Также проведены учения по ликвидации возможных аварий на ГТС с участием подрядных организаций и экстренных служб. Установлена локальная система оповещения на берегоукреплении в районе скотомогильника, которая интегрирована с городской системой. Разработана и прошла госэкспертизу проектная документация на капитальный ремонт ГТС на ул. 1-я Береговая.

Кроме того, по словам Петра Вагина, созданы необходимые резервы материалов и оборудования для оперативного реагирования.