Ишимские школьники и студенты узнали о вкладе земляков в Великую Победу

Общество, 16:21 13 ноября 2025

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Патриотической урок "Разговоры о важном" о вкладе ишимцев в Победу провели для учащихся старших классов, студентов филиала ТюмГУ, медколледжа, многопрофильного техникума руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов и глава Ишима, секретарь местного отделения партии Федор Шишкин. Участниками встречи во Дворце культуры стали более 500 ребят.

Андрей Артюхов рассказал ребятам, что в 2018 году в рамках партпроекта "Единой России" "Оружие Победы" в тюменском сквере Петра Потапова был установлен макет торпедного катера "Комсомолец". Тюменский судостроительный завод в годы войны выпустил 165 торпедных катеров. В 2024 году в Заводоуковске создан памятник в виде макета десантного планера А-7. На заводе №499 в рабочем поселке Заводоуковском было выпущено 939 планеров для нужд фронта. В Ишиме в октябре 2025 года открыли памятник бронепоезду "Патриот", который в годы Великой Отечественной войны был изготовлен работниками паровозного депо. Он увековечил трудовой подвиг ишимцев.

"На этих заводах работали в основном женщины и подростки, трудившиеся по 16-18 часов в сложных условиях, создавая необходимое фронту оборудование и приближая Победу, — подчеркнул Андрей Артюхов. — Памятники стали знаковыми местами Тюмени, Заводоуковска и Ишима. Их посещают ветераны, молодежь, жители и гости городов".

К ребятам обратился Федор Шишкин с напутствием — изучать историю родного края, узнавать больше о людях, посвятивших свою жизнь Родине. "Мы хотим, чтобы вы почувствовали ту связь времен, которая не прерывается, чтобы вы помнили, что мы — народ-победитель, и Великая Победа была завоевана в том числе благодаря трудовому подвигу наших земляков", — отметил глава Ишима.

﻿
