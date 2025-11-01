  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Три техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 13:44 16 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки, 15 ноября, сообщает Управление МЧС России по региону. На пожаре погиб один человек.

В третьем часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в на ул. Механизаторской с. Бархатово в Исетском округе. Огонь ликвидирован на площади 18 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.

В четвёртом часу дня поступило сообщение о возгорании жилого дома на пер. Фридриха Энгельса в пос. Голышманово Голышмановского округа,

Огонь ликвидирован на общей площади 111 кв. м. На пожаре один человек погиб, один был травмирован. Предварительная причина – замыкание электропроводки.

