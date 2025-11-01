Три техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки
Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки, 15 ноября, сообщает Управление МЧС России по региону. На пожаре погиб один человек.
В третьем часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в на ул. Механизаторской с. Бархатово в Исетском округе. Огонь ликвидирован на площади 18 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.
В четвёртом часу дня поступило сообщение о возгорании жилого дома на пер. Фридриха Энгельса в пос. Голышманово Голышмановского округа,
Огонь ликвидирован на общей площади 111 кв. м. На пожаре один человек погиб, один был травмирован. Предварительная причина – замыкание электропроводки.