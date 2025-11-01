Самые спортивные семьи области наградили в Тюмени
Победители областных соревнований "Папа, мама, я – спортивная семья" наградили в Тюмени. В течение двух дней 26 семейных команд боролись за звание самой спортивной и дружной семьи.
Программа состязаний была насыщенной и динамичной. В первый и второй день командам предстояло продемонстрировать свою ловкость, скорость и сплоченность, преодолевая шесть разнообразных спортивных этапов.
Итоги соревнований подводились в трех возрастных категориях. В категории 11-12 лет первое место заняла семья Жогликовых из Ишимского муниципального округа.
В возрастной категории 9-10 лет победителями стали члены семьи Тарковых, жителей Уватского муниципального округа.
В категории 7-8 лет победили Малаховы из Юргинского округа.