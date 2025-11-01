  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Особенностями приготовления настоящих сибирских пельменей поделились в Ялуторовском остроге

Общество, 10:03 23 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особенностями приготовления настоящих сибирских пельменей поделилась администратор туристического комплекса "Ялуторовский острог" Татьяна Бурмакина.

"В пельмени добавляли два-три вида мяса: говядина, свинина, можно было еще и оленину или лосятину. Кто-то выбирал курятину. Пельмени получались очень вкусные, сочные. Раньше люди любили собираться семьями и лепить их с запасом на всю зиму, чтобы в случае, если пришли гости, достать заготовленное и быстро отварить. Когда лепили пельмени с детьми, со всеми членами семьи, в процессе зарождались песни, шли разговоры. Так семья становилась дружнее", — говорит Татьяна Бурмакина.

Свои первые пельмени жительница Тюменской области вылепила будучи еще совсем маленькой - тогда она училась в первом классе. Научила этому делу ее бабушка, которая подготавливала очень хорошее тесто. Татьяна в свою очередь раскатывала сочни — "кругляшки", внутрь которых укладывали мясо. Девочка быстро научилась этому, и уже со своими родными она однажды вылепила 300 пельменей за раз.

"Самое главное — положить начинку аккуратно поглубже. Потом быстро слепить края, чтобы начинка не попадала под тесто. Самые популярные соусы, которые подают к пельменям, — сметана и горчица. Некоторые любят кетчуп, специальные соусы. Также раньше любили макать в уксус. Мне кажется, пельмени — самая универсальная еда. Конечно, такими еще можно назвать пироги, но пельмени — это навсегда! И гостей можно угостить, и самим наесться, и семью всю накормить", — считает администратор Ялуторовского острога.

﻿

На территории комплекса проходит множество ярких событий, собирающих гостей со всей России. Пельмени также становятся атрибутом праздников. Например, их готовят на "Капусту-барыню". Посетители сами лепят их, тут же варят и пробуют.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пельмени , туризм , Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 23.11.2025Особенностями приготовления настоящих сибирских пельменей поделились в Ялуторовском остроге
09:59 23.11.2025Новое эндоскопическое оборудование поможет жителям трех округов Тюменской области
17:59 22.11.2025Концерт Дней казахской культуры в Тюменской области посвятили Году героев
17:59 22.11.2025Обновленный Дом культуры получат жители Аромашево в апреле 2026 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора