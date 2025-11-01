Тюменский студент стал бронзовым призером международного чемпионата "Хайтек: навыки будущего"

Студент ТИУ Сергей Шехирев взял бронзу на XII Международном чемпионате высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего 2025" в Екатеринбурге. В нем участвовали более 1 тыс. конкурсантов и экспертов из 15 стран, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Соревнования проходили по основным компетенциям, включающим 23 направления, и дополнительным - 18 направлений. Сергей Шехирев занял третье место среди студентов и получил пятый результат в общем зачете в компетенции "Цифровая подстанция".

Участники выполняли задания, разработанные на основе реальных кейсов, по наладке и эксплуатации цифровых подстанций, уже внедренных на реальном производстве. Команды участников были отобраны на отраслевом чемпионате PetroChem Skills в сентябре 2025 года. Особенностью финального этапа стало то, что участники-студенты и действующие инженеры соревновались в одной категории.