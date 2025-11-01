Тюменцам на форуме "Мост" раскроют особенности предпринимательских навыков поколения Z

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тематические площадки, посвященные ключевым направлениям личностного и профессионального роста, будут работать на форуме "Мост" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 28 ноября. Одна из них — "Молодёжь. Предпринимательство", где участники смогут углубиться в вопросы формирования навыков предпринимательства, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

С 14 часов 40 минут до 15 часов 40 минут в конференц‑зале пройдёт практикум "Правильная команда - залог успеха" для тюменцев в возрасте от 14 до 35 лет. Председатель комиссии по развитию молодёжного предпринимательства ОМП при Тюменской областной думе Элина Аппасова раскроет особенности предпринимательских навыков поколения Z, основатель студии машинной вышивки ARTGROM Валерий Худорожков поделится практическими методами превращения рядового сотрудника в амбассадора бренда, а собственник федеральной сети клининговых компаний Clean with love Наталья Паденко проведёт разбор кейсов преодоления бизнес‑кризисов.

Эксперт по государственной поддержке малого и среднего бизнеса Светлана Прохорова подробно разъяснит механизмы господдержки и наставничества для молодежи, бизнес‑коуч и HR‑эксперт Анастасия Ариткулова проведёт анализ ключевых установок, мешающих росту доходов бизнеса, а региональный представитель сообщества Росмолодёжь Мария Анненкова представит трек "Предпринимай".

Регистрация на форум открыта до 28 ноября по ссылке.