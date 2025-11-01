700 студентов вузов и колледжей Тюменской области посвятят в первокурсники

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участниками события станут более 700 студентов всех вузов и колледжей региона станут участниками Областного посвящения в первокурсники, которое состоится в Тюмени 23 ноября в КТЗ "Золотые ворота Сибири", начало - в 17 часов 20 минут. Зарегистрироваться необходимо до 22 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

В программе: вместе с представителями администраций учебных заведений молодые люди произнесут клятву студентов. Квест по молодежным пространствам и сообществам региона. Лекция "Личный бренд. Голос как инструмент влияния" от телерадиоведущей Оксаны Разыграевой. Интерактивы и призы для самых активных участников. Выступление хедлайнера события – TIGO. Объявление победителя онлайн‑голосования: самая активная образовательная организация области.

"Областное посвящение первокурсников – яркое событие, где студенты смогут познакомиться с молодежными и студенческими сообществами нашего региона, а главное – обрести новых друзей среди студентов других учебных заведений", - отметила куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Гагарина.