  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

700 студентов вузов и колледжей Тюменской области посвятят в первокурсники

Общество, 17:38 19 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участниками события станут более 700 студентов всех вузов и колледжей региона станут участниками Областного посвящения в первокурсники, которое состоится в Тюмени 23 ноября в КТЗ "Золотые ворота Сибири", начало - в 17 часов 20 минут. Зарегистрироваться необходимо до 22 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

В программе: вместе с представителями администраций учебных заведений молодые люди произнесут клятву студентов. Квест по молодежным пространствам и сообществам региона. Лекция "Личный бренд. Голос как инструмент влияния" от телерадиоведущей Оксаны Разыграевой. Интерактивы и призы для самых активных участников. Выступление хедлайнера события – TIGO. Объявление победителя онлайн‑голосования: самая активная образовательная организация области.

"Областное посвящение первокурсников – яркое событие, где студенты смогут познакомиться с молодежными и студенческими сообществами нашего региона, а главное – обрести новых друзей среди студентов других учебных заведений", - отметила куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Гагарина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# посвящение в первокурсники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 19.11.2025Никита Михалков в Тюмени: о "12", сибирском зрителе и вечной актуальности театра
20:56 19.11.2025В Аромашевском округе прокуратура проверила ремонт соцобъектов
20:24 19.11.2025Тюменский спортсмен представит регион на соревнованиях в ОАЭ  
19:57 19.11.2025В Тюмени расширяется зона платных парковок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора