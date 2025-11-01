  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

О вкладе тюменцев в победу в Великой Отечественной войне расскажут на выставке

Общество, 12:52 20 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 250 подлинных экспонатов представлены на выставке "Именем Родины", которая вновь открыта в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, сообщает региональный департамент культуры.

Среди экспонатов – документы, фотографии, предметы быта и графические работы. Центральным элементом стала реконструкция жилой комнаты 1940-х годов — собирательный образ быта тюменцев в военное время.

Для школьников посещение экспозиции может стать частью внеурочной деятельности и поможет глубже погрузиться в тему Великой Отечественной войны. Подробнее о программе для образовательных учреждений — на сайте проекта "Музей — школе".

Выставка "Именем Родины" начала работу 1 ноября. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Вход для всех бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , выставка , Музейный комплекс им Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 20.11.2025О вкладе тюменцев в победу в Великой Отечественной войне расскажут на выставке
12:41 20.11.2025Нефтяники помогают сохранить редкие виды рыб: в Иртыш выпущены мальки сибирского осетра
12:30 20.11.2025Макет острога на Исторической площади Тюмени установят в 2026 году
12:08 20.11.2025В Тюмени проходят региональные дни форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора