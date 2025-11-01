О вкладе тюменцев в победу в Великой Отечественной войне расскажут на выставке

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 250 подлинных экспонатов представлены на выставке "Именем Родины", которая вновь открыта в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, сообщает региональный департамент культуры.

Среди экспонатов – документы, фотографии, предметы быта и графические работы. Центральным элементом стала реконструкция жилой комнаты 1940-х годов — собирательный образ быта тюменцев в военное время.

Для школьников посещение экспозиции может стать частью внеурочной деятельности и поможет глубже погрузиться в тему Великой Отечественной войны. Подробнее о программе для образовательных учреждений — на сайте проекта "Музей — школе".

Выставка "Именем Родины" начала работу 1 ноября. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Вход для всех бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.