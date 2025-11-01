Вопросы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде обсуждают в Тюмени

| Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области. | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области.

Семинар-совещание "ИнфоКомпас. Гибридные угрозы 2025" проходит в Тюмени в эти минуты. В нем участвуют около 70 специалистов из шести регионов Уральского федерального округа, представители силовых структур и региональных органов власти, сообщает информационный центр правительства региона.

Отдельная площадка организована для студентов - участников турнира "МедиаБитва" из Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Югры.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко поблагодарил Роспатриотцентр за организацию семинара и пожелал продуктивной работы.

Специалисты проводят экспертные сессии, разбирают конкретные примеры, которые помогут уберечь молодежь от опасного влияния. А участники "МедиаБитвы" на практике выявляют и анализируют деструктивные информационные воздействия, разрабатывают тактику защиты.