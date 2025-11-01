  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Вопросы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде обсуждают в Тюмени

Общество, 18:54 20 ноября 2025

Департамент молодежной политики Тюменской области. | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области.

Семинар-совещание "ИнфоКомпас. Гибридные угрозы 2025" проходит в Тюмени в эти минуты. В нем участвуют около 70 специалистов из шести регионов Уральского федерального округа, представители силовых структур и региональных органов власти, сообщает информационный центр правительства региона.

Отдельная площадка организована для студентов - участников турнира "МедиаБитва" из Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Югры.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко поблагодарил Роспатриотцентр за организацию семинара и пожелал продуктивной работы.

﻿

Специалисты проводят экспертные сессии, разбирают конкретные примеры, которые помогут уберечь молодежь от опасного влияния. А участники "МедиаБитвы" на практике выявляют и анализируют деструктивные информационные воздействия, разрабатывают тактику защиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , семинары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 20.11.2025Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО
20:10 20.11.2025Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"
19:55 20.11.2025Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе
19:01 20.11.2025Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора