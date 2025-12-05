  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
Более 6,7 млн вызовов приняла нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" за пять лет

Общество, 13:14 05 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 6,7 млн вызовов приняла диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" за пять лет. Индекс доверия к технологии составляет 89 %, а уровень удовлетворенности результатами получения консультаций 73 %.

Такие данные привел заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

"Этот проект имеет огромное социальное значение. На данный момент региональный контакт центр, который находится в Тюменском технопарке, объединяет очень много разных горячих линий. Мы применяем технологии искусственного интеллекта в Центре телефонного обслуживания Тюменской области", - уточнил директор департамента.

Система состоит из пяти основных модулей. Один из самых больших посвящен здравоохранению. С внедрением ИИ разрозненные контакт-центры поликлиник объединены в Централизованном региональном. А количество недозвонов с 40 % в пиковый период COVID-19 сократилось в разы. Теперь принимаются 100 % звонков. Очереди на линиях в ожидании ответа устранены. Время на идентификацию пациента сокращено на 30 %. Реализованы и такие функции как запись или отмен приема у врача, информация о графике, напоминания. Искусственный интеллект обработал в 2025 году более 656 тыс. звонков, индекс доверия составил 93 %.

"Еще в одном модуле – МФЦ. Он объединен в "Виртуальный консультант 72" и при необходимости есть возможность перейти на оператора, чтобы проработать частный вопрос, который не может обработать нейросеть по тем или иным причинам. Через виртуального консультанта можно записаться в центр "Мои документы", проверить готовность документов. 53 процента вызовов по МФЦ обрабатываются непосредственно искусственным интеллектом", - рассказал Станислав Логинов.

В модуле департамента имущественных отношений Тюменской области основным функционалом являются консультации по вопросам арендной платы за земельные участки, проверка задолженности по арендной плате по ним. Есть и чат бот на сайте департамента. За год виртуальный консультант обработал более трех тыс. звонков, индекс доверия составил 77 %.

Два года действует модуль центра занятости населения Тюменской области. Необходимо было решить проблему очереди ожидания ответа операторов. Теперь все звонки принимает виртуальный консультант. Внедрено решение по маршрутизации: если ранее были разрозненные линии по районам региона, то теперь действует единый номер телефона с возможностью соединения с конкретным филиалом центра занятости.

"Жители региона могут проконсультироваться о постановке на учет, получить информацию об обучении, о размерах пособия и получения различных справок. Искусственный интеллект обрабатывает 47 процентов вызовов", - дополнил директор департамента.

Пятое направление – модуль Единой региональной справочной службы запущено в 2024 году. После внедрения звонки на номер 122 стали иметь единую точку входа. Далее они автоматически маршрутизируются по вопросу и перенаправляются по тематике. Всего 17 направлений и можно получить консультацию по 19 типовым вопросам.

Отметим, Тюменская область входит в топ-три регионов России по количеству внедренных сценариев с доверенным ИИ.

Оксана Корнеенкова

# Станислав Логинов , цифровизация

﻿
