Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе

| Фото: Департамент информатизации Тюменской области, пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе | Фото: Департамент информатизации Тюменской области, пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе, сообщает информационный центр правительства Тюменской областию

Решение принято на заседании Координационного совета по информационной безопасности под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.

В работе корсовета принял участие заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

С начала года в Уральском федеральном округе зарегистрировано более трех тысяч попыток компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).При этом всего было совершено более 35 млн атак на инфраструктуру органов власти Тюменской области.

Значительная их часть исходит из-за рубежа.

Методы злоумышленников усложняются, интенсивность атак растет, но квалификация специалистов позволяет предотвращать последствия и удерживать ситуацию под контролем.

На заседании Координационного совета полпред президента в УФО вместе с заместителями губернаторов регионов и представителями профильных структур обсудили, как укрепить кадровый резерв с его последующим трудоустройством в органы власти.

Участники согласились с тем, что обучение специалистов должно проходить с помощью актуальных технологий и современного оборудования.

“Количество кибератак на критические системы растет, и сегодня наша задача — не реагировать точечно, а выстраивать устойчивый контур безопасности. Для этого нужны подготовленные специалисты, современное оборудование и регулярная практика. Такой подход позволит регионам Уральского федерального округа сохранять устойчивость и защищать ключевые службы даже в условиях растущего внешнего давления", – сказал мужчина заместитель главы региона, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Как отметил Артем Жога, Уральский федеральный округ располагает сильной научной базой и крупными IT-компаниями. На мероприятии договорились расширить подготовку специалистов по информационной безопасности и усиливать практику киберучений, чтобы быть готовыми к любым внешним угрозам.