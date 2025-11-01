Участники "Боевого кадрового резерва" поделились, чем полезен был для них муниципальный форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стали одними из ключевых слушателей III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" в Тюмени.

Масштабная дискуссионная площадка, посвящённая теме "Урбанистика и архитектура: создавая будущее", продолжала работу два дня. Для резервистов посещение форума стало частью образовательной программы, позволяя на практике познакомиться с актуальными трендами развития городской среды и перенять опыт федеральных и региональных экспертов.

"Чувствуешь себя вовлеченным в процесс, звеном всего происходящего, - поделился впечатлениями участник проекта "Боевой кадровый резерв" Сергей Халимов. - С нами поделились лучшими управленческими практиками, конкретными историями, инструментами для преображения городского пространства. Например, многое узнал о реконструкции улицы Ленина в Тюмени, комплексном подходе, который здесь был применен".

Еще один участник проекта Даурен Елеманов отметил, как меняются города, когда в проектирование вкладывают знания, навыки, душу целая команда специалистов. "Я родом из небольшой деревни, и в Тюмени в последний раз был в 2010 году. За эти 15 лет областная столица очень изменилась, сделала качественный рывок вперед", - считает он.

Его коллега по проекту Владислав Желябовский отметил для себя важность сохранения культурной идентичности. "Оказывается, один наличник может очень многое рассказать об истории целого города, региона. В других субъектах, как и в Тюмени, есть свои региональные фишки. Здорово, что это учитывают и развивают", - сказал он.