  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Спортсмены ФК "Тюмень" будут проходить подготовку в Сочи

Спорт, 09:56 22 ноября 2025

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" футболисты "Тюмени" будут проходить под руководством главного тренера Тимура Касимова. При этом наставнике команда обошлась без поражений в Золотой группе.

Первый этап не будет домашним, тюменцы проведут его в Сочи. Там же пройдёт и второй сбор чёрно-белых, который должен завершиться 26 февраля.

Календарь второго этапа появится не ранее конца января, ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля. В планах - усилить тренерский штаб "Тюмени" несколькими высококвалифицированными специалистами.

Также зимой в команде могут появиться несколько новых футболистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:56 22.11.2025Спортсмены ФК "Тюмень" будут проходить подготовку в Сочи
19:52 21.11.2025Тюменские спортсмены выступят на чемпионате по кикбоксингу
16:21 21.11.2025Тюменские тхэквондисты завоевали награды "Кубка Югры"
15:48 21.11.2025Тюменский пилот FPV-дронов Савелий Патракеев выступит на "Играх будущего" в Абу-Даби

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора