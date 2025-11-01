Спортсмены ФК "Тюмень" будут проходить подготовку в Сочи

Подготовку ко второму этапу LEON-Второй лиги "А" футболисты "Тюмени" будут проходить под руководством главного тренера Тимура Касимова. При этом наставнике команда обошлась без поражений в Золотой группе.

Первый этап не будет домашним, тюменцы проведут его в Сочи. Там же пройдёт и второй сбор чёрно-белых, который должен завершиться 26 февраля.

Календарь второго этапа появится не ранее конца января, ориентировочное начало официальных игр – 28 февраля. В планах - усилить тренерский штаб "Тюмени" несколькими высококвалифицированными специалистами.

Также зимой в команде могут появиться несколько новых футболистов.