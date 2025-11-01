  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
Дом детского творчества Тобольска признан лучшим муниципальным опорным центром

Общество, 12:17 22 ноября 2025

Пётр Вагин в Telegram | Фото: Пётр Вагин в Telegram

Тобольский Дом детского творчества стал победителем областного конкурса "Лучший муниципальный опорный центр". Участие в конкурсе принимали 14 сильных команд со всего региона.

В структуре Дома творчества – детский технопарк "Кванториум", станция юных туристов, Центр детского технического творчества и другие подразделения, где развивают свои таланты более 5 тыс. юных тоболяков.

"Благодарю коллектив учреждения – педагогов, методистов, администрацию – за профессионализм, преданность своему делу и искреннюю заботу о детях", - отметил глава Тобольска Пётр Вагин.

# дом детского творчества , конкурсы , Тобольск

﻿
