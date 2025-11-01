  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
Тюменка вошла в число победителей всероссийской премии "Человек труда"

Общество, 14:52 22 ноября 2025

Тюменка Анна Асеева вошла в число победителей в номинации "Молодой специалист" всероссийской премии "Человек труда". Церемония награждения состоялась в центральном исполкоме партии "Единая Россия", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Анна Асеева - председатель Тюменской областной организации профсоюза работников АПК РФ, автор и инициатор проектов для молодёжи, в том числе по возвращению молодых специалистов в село.

"Мастерство и самоотдача тех, кто ежедневной работой укрепляет мощь государства, — основа устойчивости и развития страны. Ваш пример вдохновляет коллективы. Особенно молодёжь, которая выбирает путь в профессии", - подчеркнул секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

# проект Человек труда

﻿
