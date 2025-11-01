  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
Новое эндоскопическое оборудование поможет жителям трех округов Тюменской области

Общество, 09:59 23 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое эндоскопическое оборудование помогает диагностировать заболевания у жителей Аромашевского и Юргинского округов. В областную больницу № 11 (п.г.т. Голышмановский) поступили два таких же комплекта систем видеоэндоскопии HD-500, сообщает медучреждение.

"Введение в эксплуатацию видеоэндоскопических систем позволило значительно повысить уровень диагностики и лечения. Эти процедуры крайне важны для раннего выявления онкологических заболеваний, что помогает спасать жизни наших пациентов", - отметил главный врач областной больницы №11 Павел Грибанов.

Каждый комплект видеоэндоскопии включает в себя два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа. Они обеспечивают высокую четкостью изображения, что критически важно для точной диагностики.

С начала 2025 года в Юргинской районной больнице уже провели 519 исследований, включая 367 гастроскопий и 150 колоноскопий. С помощью новых систем врачи успели выявить подозрения на онкологические заболевания у 97 пациентов. Были подтверждены четыре случая злокачественных новообразований в ЖКТ. Также успешно проведены 22 процедуры удаления полипов с использованием петли и две процедуры с коагулятором.

Оборудование приобретено по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

