Тюменки помогают изменить жизнь участницам проекта "Преображение"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Активистки общества многодетных мам "Юнона" в Тюмени помогают женщинам обрести новый образ и уверенность в себе. Десять участниц преобразились, пройдя все этапы трансформации – от чекапа организма до финальной фотосессии.

"Подарить женщине возможность стать красивее и увереннее – в этом цель проекта", – узнало издание "Тюменская область сегодня" у заместителя председателя ТРОО "Юнона" Анастасия Сметанина.

Для каждой героини образ создавали индивидуально – с учетом цветотипа, формы лица и внутреннего настроя.

Наталия Фролова, потерявшая сына, решилась на кардинальные перемены: "Сын говорил, что нужно сменить прическу. Я почувствовала: необходима перезагрузка. Было волнительно, но все получилось здорово. Думаю, сын одобрил бы мой новый образ".

Ольга Патрушева, парикмахер по профессии, захотела отключиться от роли мастера: "Сижу и жду, чтобы потом увидеть себя в зеркале другой. Хочется шаг вперед сделать".

Разипа Жимбаева, ветеран СВО и мама двоих детей, сменила форму на деловой стиль: "Девочки-волшебницы открыли во мне особую красоту, раскрыли женственность".

Организаторы отмечают: меняется не только внешность – загораются глаза, появляются планы, возвращается желание жить.

Впереди участниц ждет фотосессия и модное дефиле ко Дню матери. А пока они с волнением смотрят в зеркало – и не могут сдержать слез радости.