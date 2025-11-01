  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
Экспозицию уникальных музыкальных инструментов открыли в тобольском музее

Общество, 15:51 23 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальную экспозицию "Волшебные звуки Сибири" открыли в семейном музейном центре "Камелек". Посетители могут увидеть уникальные исторические инструменты, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Экспозиция поделена на тематические блоки. Есть традиционные музыкальные инструменты традиционные коренных народов тюменского севера, а также выполненные кустарным способом экзотические цитры, смычковые лютни и угловые арфы, костяные тумраны и шаманские бубны, датированные второй половиной XIX - началом XX вв.

Многие из современных экспонатов связаны с именами известных деятелей музыкальной культуры Сибири. В одной из витрин, вместе со знакомыми всем язычковыми, клавишно-пневматическими гармонями и баянами фабричного производства, можно увидеть уникальные, собственноручно изготовленные легендарным гармонным мастером, участником Великой Отечественной войны Павлом Терентьевичем Слинкиным (1900-1995).

Среди представленных струнных музыкальных инструментов особое место занимает балалайка, принадлежавшая известному педагогу, основателю и руководителю Тобольского оркестра русских народных инструментов Александру Максимовичу Пачежерцеву (1940–1993).

Познакомиться с выставкой "Волшебные звуки Сибири" можно в Тобольске, Красная площадь, 1, строение 4.

Телефон для справок 8 (3456) 26-57-27.

# музыкальные инструменты , Тобольский кремль

