Три года Комитет семей воинов Отечества поддерживает участников СВО и их родных. Создана организация по инициативе матерей военнослужащих 23 ноября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Региональный штаб КСВО возглавляет Лариса Денисова. Представители регионального штаба работают в каждом муниципалитете региона.

"В региональный штаб Комитета семей воинов Отечества входят жены, матери, сестры, а также родные и близкие наших бойцов, ветераны специальной военной операции. Каждый из них встал на защиту нашей страны и делает все, что в его силах, чтобы поддержать наших ребят. Это наша страна, наши люди и мы будем защищать их с гордо поднятой головой", - поделилась Лариса Денисова.

В 2025 году региональный штаб выиграл грант губернатора Тюменской области на реализацию проекта "Свой рост". Он направлен на повышение уровня знаний членов организации, развитие новых навыков, разработку новых проектов. В рамках инициативы в декабре штаб проведет праздничное новогоднее мероприятие "СВОй Дед Мороз".

Штабы комитета открыты во всех 89 регионах России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, а также в Республике Абхазия. Активистами КСВО стали более 10 тыс. человек.

Мамы и жены военнослужащих собрали и отвезли на фронт более 50 тыс. т гуманитарной помощи. По всей стране прошло более 11 тыс. культурно-массовых мероприятий, организованных Комитетом. В честь трехлетия во всех штабах Комитета проходит масштабная акция "Марафон Добрых дел КСВО".

Деятельность КСВО представлена на официальном сайте, во ВКонтакте и отечественном мессенджере MAX.