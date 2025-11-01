  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Два представителя Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор

Общество, 08:35 25 ноября 2025

Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Преподаватель Тюменского колледжа экономики, управления и права Екатерина Леденева и начальник управления организационно-методического развития областного детского центра "Ребячья республика" Татьяна Никонорова стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор, финал которого прошел в Московском Дворце пионеров с 19 по 21 ноября, сообщает пресс-служба Общества "Знание".

Конкурсные лекции Екатерины Леденевой были посвящены экологии и туризму. Она стала одним из шести победителей партнерской номинации особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" и получила сертификат на приобретение техники.

Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Татьяна Никонорова на конкурсе выступала с лекциями по карьере и саморазвитию. Награду ей вручил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

"Пятый сезон Знание.Лектор стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях: в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно, есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями", — сказал Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора.

Отметим, в финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России. За три дня в Москве они прошли конкурсные испытания и просветительскую программу. Финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , общество Знание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 25.11.2025Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на трех площадках
08:49 25.11.2025Остановка у Аграрного института ТюмГУ получит новое название
08:35 25.11.2025Два представителя Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор
08:07 25.11.2025Хороводы и квесты ждут гостей на пешеходной улице Тюмени в новогодние каникулы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора