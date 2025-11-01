Два представителя Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе Знание.Лектор

| Фото: Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Преподаватель Тюменского колледжа экономики, управления и права Екатерина Леденева и начальник управления организационно-методического развития областного детского центра "Ребячья республика" Татьяна Никонорова стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор, финал которого прошел в Московском Дворце пионеров с 19 по 21 ноября, сообщает пресс-служба Общества "Знание".

Конкурсные лекции Екатерины Леденевой были посвящены экологии и туризму. Она стала одним из шести победителей партнерской номинации особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" и получила сертификат на приобретение техники.

| Фото: Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Татьяна Никонорова на конкурсе выступала с лекциями по карьере и саморазвитию. Награду ей вручил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

| Фото: Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

"Пятый сезон Знание.Лектор стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях: в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно, есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями", — сказал Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора.

Отметим, в финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России. За три дня в Москве они прошли конкурсные испытания и просветительскую программу. Финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок.