В Тюмени откроют инклюзивную выставку "Конек"

Общество, 08:07 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Конек", посвящённую 210-летию со дня рождения Петра Ершова, откроют в мультицентре "Контора пароходства" 27 ноября в 19 часов. Проект объединяет искусство и социальную миссию, пишут организаторы.

Дети центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновились сказкой и создали эскизы, а местные художники воплотили их в реальность в формате арт-объектов. Например, на выставке можно найти образы Жар-птицы и Чудо-юдо рыбы-кита.

Экспозиция будет работать до 25 января.

Возрастное ограничение: 0+

# выставка , Петр Ершов

