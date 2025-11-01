В Тюмени откроют инклюзивную выставку "Конек"
Выставку "Конек", посвящённую 210-летию со дня рождения Петра Ершова, откроют в мультицентре "Контора пароходства" 27 ноября в 19 часов. Проект объединяет искусство и социальную миссию, пишут организаторы.
Дети центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновились сказкой и создали эскизы, а местные художники воплотили их в реальность в формате арт-объектов. Например, на выставке можно найти образы Жар-птицы и Чудо-юдо рыбы-кита.
Экспозиция будет работать до 25 января.
Возрастное ограничение: 0+