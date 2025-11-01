  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Полпред поручил регионам УФО обеспечить безопасность дорожной инфраструктуры в гололед

Политика, 15:37 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безопасность дорог и тротуаров в регионах стала одним из центральных вопросов совещания полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги с главными федеральными инспекторами.

"В ряде субъектов УФО прошли снегопады и ледяной дождь. Из-за температурных перепадов наблюдается гололёд, сохраняется высокий риск травматизма граждан и дорожно-транспортных происшествий. Прошу держать ситуацию на постоянном контроле. Необходимо обеспечить своевременную уборку снега и наледи, обработку проезжей части и пешеходных дорожек противогололёдными средствами", - поручил Артём Жога.

Кроме того, на контроле полпреда остаются все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона в регионах УФО.

# Артем Жога , безопасность , гололед , полпред президента в УФО

﻿
