В Исетском округе расселят два авариных многоквартирных дома до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два авариных многоквартирных дома расселят в с. Исетском до конца 2025 г. Жильцы получат комфортные квартиры в новом доме на ул. Янтимирова, сообщил депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

"Переселение из аварийного жилья – один из приоритетов народной программы "Единой России". В рамках парламентского контроля совместно с главой Исетского округа Константином Швецовым осматривал строящийся многоквартирный дом", - уточнил депутат.

Он отметил, что всего новым жильем обеспечат 60 семей, в том числе и детей-сирот, ветеранов боевых действий, инвалидов первой и второй групп, граждан других льготных категорий.

По словам Ивана Квитки, дом современный, отвечает всем требованиям будущих жильцов, строительные работы на объекте уже завершены. Предстоит принять помещений и оформить документы, после чего новоселы смогут заехать в свои квартиры.