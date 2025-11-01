  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

В Исетском округе расселят два авариных многоквартирных дома до конца года

Общество, 18:13 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два авариных многоквартирных дома расселят в с. Исетском до конца 2025 г. Жильцы получат комфортные квартиры в новом доме на ул. Янтимирова, сообщил депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

"Переселение из аварийного жилья – один из приоритетов народной программы "Единой России". В рамках парламентского контроля совместно с главой Исетского округа Константином Швецовым осматривал строящийся многоквартирный дом", - уточнил депутат.

Он отметил, что всего новым жильем обеспечат 60 семей, в том числе и детей-сирот, ветеранов боевых действий, инвалидов первой и второй групп, граждан других льготных категорий.

По словам Ивана Квитки, дом современный, отвечает всем требованиям будущих жильцов, строительные работы на объекте уже завершены. Предстоит принять помещений и оформить документы, после чего новоселы смогут заехать в свои квартиры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аварийные дома , Иван Квитка , Исетское , расселение граждан

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 25.11.2025Авторам наиболее эффективно реализованных проектов СОНКО вручили в Тюмени награды
18:24 25.11.2025На Урале снизилось число подозрительных финопераций с участием детей
18:13 25.11.2025В Исетском округе расселят два авариных многоквартирных дома до конца года
18:02 25.11.2025В Тюмени успешно завершился проект "Тройная реабилитация" для детей с ОВЗ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора