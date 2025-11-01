  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Артём Жога: в Тюменской области сохраняется прирост населения

Политика, 17:16 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сохраняется прирост населения. Субъекты "тюменской матрешки", такие как Ямал и Югра, по данному показателю демонстрируют лидирующие позиции в стране. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

В регионах УФО действует широкая система поддержки семей. Выплачивается материнский капитал, единое пособие для семей с невысокими доходами, предоставляется льготная ипотека и семейные налоговые выплаты.

"Особое внимание необходимо уделять многодетным семьям. Меры поддержки этой категории находятся под особым контролем аппарата полпреда. Это, например, бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд в общественном транспорте и школьное питание, льготы по оплате коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий. Знаю, что регионы уже практически завершили работу в части принятия нормативных документов по этому направлению. Но не надо останавливаться только на базовом наборе льгот и мер поддержки", - отметил Артём Жога.

В будущем эти меры дополнят в соответствии с задачами Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

"Материальные меры поддержки – это важно, но только этого недостаточно. Нам нужно формировать в обществе, особенно среди молодёжи, понимание ценности семьи, в которой воспитываются много детей. Как отметил президент нашей страны: "Отцовство и материнство – это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом", - подчеркнул Артём Жога.

Демографическая политика – направление широкое, включающее вопросы народосбережения в целом по самым разным аспектам. Сюда входят программы переселения соотечественников, качество здравоохранения, борьба со смертностью и другое.

Артём Жога поручил законодателям провести анализ эффективности и актуальности действующих мер по поддержке демографии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , демография , рождаемость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 26.11.2025Артём Жога: в Тюменской области сохраняется прирост населения
08:35 26.11.2025О работе за год отчитались тюменские депутаты Алексей Чирков и Александр Яковлев
21:37 25.11.2025Владимир Якушев: проект "Выбор сильных" закаляет характер
16:23 25.11.2025Председателем Тобольской гордумы стал Михаил Никитин

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора