Артём Жога: в Тюменской области сохраняется прирост населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сохраняется прирост населения. Субъекты "тюменской матрешки", такие как Ямал и Югра, по данному показателю демонстрируют лидирующие позиции в стране. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

В регионах УФО действует широкая система поддержки семей. Выплачивается материнский капитал, единое пособие для семей с невысокими доходами, предоставляется льготная ипотека и семейные налоговые выплаты.

"Особое внимание необходимо уделять многодетным семьям. Меры поддержки этой категории находятся под особым контролем аппарата полпреда. Это, например, бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд в общественном транспорте и школьное питание, льготы по оплате коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий. Знаю, что регионы уже практически завершили работу в части принятия нормативных документов по этому направлению. Но не надо останавливаться только на базовом наборе льгот и мер поддержки", - отметил Артём Жога.

В будущем эти меры дополнят в соответствии с задачами Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

"Материальные меры поддержки – это важно, но только этого недостаточно. Нам нужно формировать в обществе, особенно среди молодёжи, понимание ценности семьи, в которой воспитываются много детей. Как отметил президент нашей страны: "Отцовство и материнство – это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом", - подчеркнул Артём Жога.

Демографическая политика – направление широкое, включающее вопросы народосбережения в целом по самым разным аспектам. Сюда входят программы переселения соотечественников, качество здравоохранения, борьба со смертностью и другое.

Артём Жога поручил законодателям провести анализ эффективности и актуальности действующих мер по поддержке демографии.