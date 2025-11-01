Андрей Пантелеев: надежность региона обеспечивает инвестиционная экосистема

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционная экосистема Тюменской области обеспечивает надежность региона. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

"Надежность. Ключевое слово в прозвучавшем сегодня послании губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора. Как было подчеркнуто главой региона, эту надежность, в том числе обеспечивает инвестиционная экосистема. У нас есть работоспособная, надежная инвестиционная команда, куда входят представители региональных, федеральных, муниципальных властей, предприниматели, промышленники, общественные объединения", - уточнил замгубернатора.

Нефтегазовая и нефтехимическая отрасли по-прежнему основной драйвер экономики. И несмотря на санкционное давление сюда продолжаются инвестиции, строятся заводы и создаются новые предприятия.

"Безусловно, есть резервы роста, которые я вижу в развитии нефтесервиса и всех сопутствующих ему направлений. С течением времени свою эффективность доказал кластерный подход. В нашем нефтегазовом кластере уже более двухсот участников из 26 регионов России. Все они взаимодействуют внутри созданной структуры и через партнерство создают необходимые им промышленные продукты", - уточнил Андрей Пантелеев.