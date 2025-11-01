  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер западный

Серебряную медаль завоевал Денис Спицов на первом этапе Кубка России

Спорт, 21:06 27 ноября 2025

@csp72 | Фото: @csp72

Серебряную медаль завоевал Денис Спицов на первом этапе Кубка России сезона 2025-2026 г. в городе Кировске Мурманской области. Лыжник пришел вторым в гонке на 15 км свободным стилем.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона поздравил спортсмена и тренерский штаб с успешным стартом и пожелал новых побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 27.11.2025Серебряную медаль завоевал Денис Спицов на первом этапе Кубка России
20:11 27.11.2025Тюменская спортсменка Ольга Иванова стала чемпионкой мира по киокусинкай
09:45 27.11.2025200 тюменских спортсменов посоревнуются в областных соревнованиях по дзюдо
12:30 26.11.2025Сильнейшие лыжники страны выступят в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора