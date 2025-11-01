На Урале обсудили роль муниципалитетов в системе поддержки ветеранов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Муниципалитеты выступают важнейшим звеном в формировании системы поддержки ветеранов. Предоставление компенсаций и выплат ветеранам СВО и их близким, качество и простота оформления льгот должна быть под постоянным личным контролем глав муниципалитетов.

Это отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, который провел заседание Совета по развитию местного самоуправления на тему "Муниципалитеты для героев". В заседании приняли участие главы более 100 муниципалитетов регионов Уральского федерального округа, в том числе руководители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Салехарда, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Нового Уренгоя, Кургана, Нижневартовска и других городов, сообщает пресс-служба полпредства.

"Помимо материальной поддержки, нужно создавать комфортные условия для возвращения ветеранов к полноценной жизни - через образование, спорт и общественные инициативы. Важно развивать психологическую помощь в малых населенных пунктах - с помощью выездных консультаций, телемедицины и обучения местных специалистов", - отмечено в сообщении.

Кроме этого, полпред призвал изменить подход к вручению орденов Мужества и медалей семьям погибших бойцов. Передача награды, по его словам, должна происходить в особой обстановке, с участием представителей военкоматов и муниципалитетов, со словами поддержки близким военнослужащего.

"Участники спецоперации — это неравнодушные люди с колоссальным опытом, дисциплиной и чувством долга, которые пришли на помощь стране в трудный момент. Их участие в жизни муниципалитетов станет важным ресурсом развития", - убежден Артём Жога.