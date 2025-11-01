В Тюменской области для участников СВО создают условия для доступных спортивных занятий

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Спорт должен быть доступен для всех! В Тюменской области уделяют особое внимание реабилитации и социальной адаптации участников СВО. А спорт – это отличный способ восстановления.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

По словам главы области, в регионе реализуется дорожная карта, в рамках которой для участников СВО и членов их семей создают условия для доступных спортивных занятий. Её разработали департамент физкультуры и спорта Тюменской области вместе с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества". Около 145 участников СВО с инвалидностью, у которых нет противопоказаний к занятиям, имеют возможность постоянно тренироваться.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Среди таких героев и Александр Сибиряков, ветеран СВО. Он со школы занимается хоккеем. Не бросил любимый вид спорта даже во время службы. Играл, когда бывал в отпуске дома. Сейчас занимается на ледовом катке "Рубиновец". Там созданы все условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.

Восстанавливать физическую форму ветераны СВО могут и в спортивном комплексе "Олимпия" в посёлке Боровском. Глава региона посетил его вместе с Владимиром Якушевым в августе этого года, перед самым открытием. Там есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен специально для реабилитации.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – это часть государственной программы "Спорт России". И мы в Тюменской области эту работу будем продолжать!" - заключил Александр Моор.