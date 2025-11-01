  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
  • USD78,2503
    EUR90,7880
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области для участников СВО создают условия для доступных спортивных занятий

Губернатор, 16:17 28 ноября 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Спорт должен быть доступен для всех! В Тюменской области уделяют особое внимание реабилитации и социальной адаптации участников СВО. А спорт – это отличный способ восстановления.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

По словам главы области, в регионе реализуется дорожная карта, в рамках которой для участников СВО и членов их семей создают условия для доступных спортивных занятий. Её разработали департамент физкультуры и спорта Тюменской области вместе с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества". Около 145 участников СВО с инвалидностью, у которых нет противопоказаний к занятиям, имеют возможность постоянно тренироваться.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Среди таких героев и Александр Сибиряков, ветеран СВО. Он со школы занимается хоккеем. Не бросил любимый вид спорта даже во время службы. Играл, когда бывал в отпуске дома. Сейчас занимается на ледовом катке "Рубиновец". Там созданы все условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.

Восстанавливать физическую форму ветераны СВО могут и в спортивном комплексе "Олимпия" в посёлке Боровском. Глава региона посетил его вместе с Владимиром Якушевым в августе этого года, перед самым открытием. Там есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен специально для реабилитации.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – это часть государственной программы "Спорт России". И мы в Тюменской области эту работу будем продолжать!" - заключил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , реабилитация , СВО , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:17 28.11.2025В Тюменской области для участников СВО создают условия для доступных спортивных занятий
11:57 28.11.2025Александр Моор: бюджет 2026 года ориентирован на дальнейшее развитие региона
19:43 27.11.2025В президиум политсовета Тюменского реготделения "Единой России" вошли Олег Ямпольский и Елена Дремина
18:46 27.11.2025Глава Тюменского округа прокомментировала послание Александра Моора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора