Выставка "Женский образ в Сибири" открывается в Ялуторовске

Общество, 15:06 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "Женский образ в Сибири" начинает работу в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске со 2 декабря. Она знакомит с историей удивительных женщин, от декабристок до первых предпринимательниц Ялуторовска.

Здесь, в условиях кардинально отличающихся от их привычного бытования, они были не просто женами, дочерьми, мамами, а ангелами-хранителями, связующим звеном с внешним миром, учительницами, меценатами и примером для подражания. Их образ – это образ Сибири не каторжной, а созидающей, не изолированной, а связанной тысячью нитей с миром, не суровой, а человечной.

Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов музея, фотографии и документы, раскрывающие силу духа и характер этих женщин, а также смогут услышать голос эпохи, рассказывающий о любви, поддержке и верности.

Узнать подробности можно по телефонам: 8 (34535) 2-01-94, 8 (34535) 3-27-50.

Возрастное ограничение 0+

