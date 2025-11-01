13 грузовых машин отправили из Тюмени в зону СВО

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева | Фото: тг-канал Максима Афанасьева

35 партия гуманитарного груза, организованная общественной организацией "Ветераны пограничники Тюменской области", отправилась из парка Пограничников. Вся помощь собрана силами жителей и передана в рамках проекта "Тюмень для Победы".

В этот раз было собрано 13 грузовых машин, в составе конвоя передано имущество для 20 воинских подразделений, написал в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев. Среди отправленного: радиостанции, аккумуляторы, маскировочные сети, квадракоптеры, детекторы дронов, сантехника, лекарства и многое другое.

В сборе помощи активно участвуют наши школьники. Например, учащиеся и педагоги школы №73 "Лира" собрали около 150 тысяч рублей на медизделия и лекарства для трёх медицинских подразделений. Многие руководители компаний вместе со своими сотрудниками приобретают генераторы, радиостанции, строительные материалы и другое.

За счет благотворительного счета "Победа" оплачены транспортные услуги по перевозке гуманитарного груза в размере 17 млн 800 тыс. рублей.

"Мы благодарим постоянных партнёров проекта, компании и частных лиц, активно поддерживающих инициативу. Ваша поддержка позволяет продолжать оказывать необходимую помощь нашим защитникам", - сказал Максим Афанасьев.

Отправленная партия будет доставлена в города Краснодон, Мариуполь — Донецк, Белгород — Курск, где её передадут в воинские подразделения.

За всё время в зону СВО тюменским военнослужащим доставлено более 800 автомобилей и свыше 2,5 млн кг жизненно важных грузов.