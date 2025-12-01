Тюменцы могут поддержать земляков в голосовании за лучшие практики управления домами

3 тыс. 464 заявки участвуют в народном голосовании за лучшие практики управления многоквартирными домами в рамках III Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор". Из них 32 - из Тюменской области.

Поддержать своих тюменцы могут на сайте проекта. Всего участники соревнуются в пяти номинациях, проголосовать можно один раз в каждой из них, напоминает информационный центр областного правительства. Свои голоса за конкурсантов уже оставили около 145 тыс. человек со всей России.

"Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами – это копилка знаний для каждого активного жителя, который стремится улучшить качество жизни в своём доме. Среди заявок можно найти реализованные проекты и применить их у себя. В этом году в конкурсе участвуют жители 12 муниципалитетов Тюменской области. До 15 декабря на сайте конкурса идёт голосование. Их инициативы нужно поддержать", - призвал земляков директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

III Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках федерального проекта "Единой России" "Школа ЖКХ" при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Фонда развития территорий. Ранее тюменцы уже становились победителями: 2023 году в пятёрку лучшихй вошли активные жители дома № 12 по ул. Василия Подшибякина в Тюмени, в 2022 году лауреатом стало тюменское ТСЖ "Восход" (ул. Пролетарская, 102).

