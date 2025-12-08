Как ссыльный декабрист Иван Якушкин открыл всесословные школы в Ялуторовске

Бюст И.Д. Якушкина | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Бюст И.Д. Якушкина | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин сделал многое для просвещения жителей Ялуторовска. Он был инициатором открытия двух всесословных школ, преподавание велось по системе взаимного обучения.

Память Якушкина чтят в городе. В рамках традиционного фестиваля "Декабристские вечера" 10 декабря в администрации Ялуторовска пройдут "Якушкинские чтения", на которые приедут гости из Кургана, Туринска. Воспоминания об Иване Якушкине хранит и двухэтажный небольшой дом, расположенный на территории краеведческого музея. В нем организуют театрализованные экскурсии "Сказки старого дома".

Объект получил название "Дом И.Д. Якушкина", но это здание никогда не принадлежало декабристу. Он поселился в нем после каторги в Чите. Хозяйкой домика была ялуторовская мещанка Федосья Трапезникова. Декабрист был постояльцем на полном пансионе женщины с 1836 по 1856 год.

"Он был очень доволен своей хозяйкой. Хотя дом очень скромный, и друзья его всегда критиковали, что он в таком скромном жилище живет, тем не менее, он оставался здесь вплоть до окончания ссылки. Комнаты декабриста находилась на втором этаже. Местные жители на тот момент уже привыкли к ссыльным. К декабристам они сначала относились настороженно, но потом по мере того, как их узнавали, отношение к ним менялось", — поделилась заведующая музейным комплексом в Ялуторовске Ирина Петелина.

После отъезда из Ялуторовска Якушкин продолжил присылать хозяйке плату за квартиру в размере 45 рублей в год в благодарность за то, как хорошо она к нему относилась. После того, как декабрист ушел из жизни, отправлять деньги Федосье Родионовне до самой ее смерти продолжили его дети.

Стоит сказать, что в те годы дом находился в другом месте — в самом начале нынешней улицы Революции, на берегу озера Имбиряй, в котором любил купаться и заниматься закаливанием Иван Якушкин. Он также любил гулять по окрестностям, собирать гербарий, делать зарисовки растений. В Ялуторовске Якушкин изготовил два гербария: один отправил сыновьям, второй — товарищам, находившимся в ссылке в Восточной Сибири.

Интерьер кабинета Якушкина был воссоздан по акварели ссыльного поляка Романа Цеховского: музей торжественно открыли в 1995 году. На стенах — портреты важных в жизни декабриста людей.

Еще один важный экспонат, рассказывающий о деятельности Якушкина в Ялуторовске, — макет, который демонстрирует обучение мальчиков во всесословной школе. Учебное заведение распахнуло двери в 1842 году. Школа для девочек приняла первых учениц спустя четыре года.

"Якушкин активно занимался этими школами. Он был учителем и, по сути, руководителем. Открыты они были при помощи протоирея Сретенского собора Степана Знаменского, так как государственные преступники не имели права заниматься просвещением и прибегли к помощи Степана Яковлевича. Он выступил просителям открытия этих школ, сославшись на указ 1837 года, по которому при церквях и соборах разрешалось открывать церковно-приходские школы. Но все бразды правления были переданы Ивану Дмитриевичу Якушкину", — рассказала Ирина Петелина.

За основу был взят ланкастерский метод обучения, при котором опытные ученики обучают младших под руководством педагога. У Ивана Якушкина, как отмечает заведующая музейным комплексом, он был доведен до совершенства. В центр так называемого полукружия вставал подготовленный ребенок, вокруг выстраивались те, кто должен был перенять знания. Дети повторяли урок, если кто-то запинался, то переходил в край очереди для того, чтобы повторить за всеми. Затем дети садились за парты и письменно закрепляли полученные знания. Парты были необычными: они представляли неглубокие ящики, наполненные песком – свои первые буквы и цифры ребята писали на нем. Дети постарше получали аспидные доски и совершенствовали навыки письма уже мелом. Только самые старшие получали чернила, перо и бумагу. На втором этаже музея представлен макет, демонстрирующий ланкастерский класс.

"Если в первые дни обучения было около двадцати учеников, то к концу года их собралось уже около двухсот. Дети, которые приходили в школу, рассказывали своим товарищам как там, о чем они узнают, приводили друзей с собой. Иван Якушкин сам был очень образованным, окончил Московский университет. До того, как открыть школу, он занимался написанием статей по философии, естествознанию, изучению природы. Декабристы были патриотически настроенными людьми. Перед ними стояла цель — приносить пользу обществу. Несмотря на условия, в которые они попали, они продолжали идти к цели", — добавила Ирина Петелина.

Отметим, 14 декабря 2025 года исполнится 200 лет со дня восстания декабристов.

Инна Пахомова