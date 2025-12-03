  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Фильм “Ангел на качелях” про художника Михаила Захарова покажут тюменцам

Общество, 09:01 03 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В афише Тюменского театра кукол появился еще один спектакль с тифлокомментированием

Показ фильма "Ангел на качелях", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится в рамках киноклуба Тюменского государственного института культуры 5 декабря. Начало – в 17 часов 30 минут.

Тюменский государственный институт культуры выступил партнером фильма и поддержал команду проекта регионального отделения Союза театральных деятелей в создании фильма и цикла выставок художника и писателя Михаила Захарова.

Показ состоится в концертном зале ТГИК по адресу: ул. Республики, 2. Как сообщили в региональном отделении Союза, после показа зрителей ждет встреча с режиссером Верой Федоровой.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино , Президентский фонд культурных инициатив , фильм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 03.12.2025На улице Дзержинского в Тюмени откроют фотовыставку отряда "ЛизаАлерт"
10:40 03.12.2025В Тюменской области предпринимают меры по снижению заболеваемости ОРВИ
10:29 03.12.2025Тюменских школьников зовут на турнир по дронокроссу "Небесный старт"
10:18 03.12.2025Воздушная подушка сменит паром на переправе в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора