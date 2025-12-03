Фильм “Ангел на качелях” про художника Михаила Захарова покажут тюменцам
Показ фильма "Ангел на качелях", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится в рамках киноклуба Тюменского государственного института культуры 5 декабря. Начало – в 17 часов 30 минут.
Тюменский государственный институт культуры выступил партнером фильма и поддержал команду проекта регионального отделения Союза театральных деятелей в создании фильма и цикла выставок художника и писателя Михаила Захарова.
Показ состоится в концертном зале ТГИК по адресу: ул. Республики, 2. Как сообщили в региональном отделении Союза, после показа зрителей ждет встреча с режиссером Верой Федоровой.
Возрастное ограничение: 0+.