Молодежь знакомят с волонтерскими объединениями на фестивале добровольчества ТюмГУ

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С волонтерскими объединениями знакомят студентов на фестивале добровольчества Тюменского государственного университета, который стартовал в главном корпусе вуза 2 декабря. На 11 площадках представлены самые разные направления — от бережного отношения к экологии до оказания первой помощи.

Это событие ежегодное. В 2025 году его проводят с большим размахом на новой площадке, отметил специалист по работе с молодежью ТюмГУ Ростислав Осипов. Годом ранее фестиваль с небольшой концертной программой состоялся в здании бывшего Института математики и компьютерных наук. Тогда на площадке собралось около 150 человек.

В этот раз мероприятие совместили с фестивалем инклюзивной культуры, который в университете реализует Ресурсный учебно-методический центр. На концерте "Инклюзия в сердце. Вижу. Слышу. Чувствую" выступят разные коллективы с песнями на жестовом языке, а также популярные в вузе танцевальные группы.

Представители движения "Волонтеры Победы" организовали площадку с активностями и настольными играми. Например, сыграв в "Индустрию Победы", ребята могут узнать про предприятия, которые работали на территории Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Игра "Победа", разработанная совместно с благотворительным фондом "Память поколений", познакомит участников с основными фактами о Великой Отечественной войне. Игра "Ценности волонтеров Победы" позволяет рассказать про движение. В преддверии Нового года добровольцы запускают акцию "Письмо Победы". Желающие могут написать письма с благодарностями, поздравлениями с праздником для ветеранов. Впоследствии послания передадут адресатам. Тюменцы смогут присоединиться к этой акции 7 декабря на "Доброфесте", который состоится в "Галерее Вояж".

"Фестиваль добровольчества ТюмГУ — очень классное мероприятие, позволяющее нам еще раз рассказать о себе. В Тюменской области насчитывается более двадцати тысяч волонтеров Победы. Эта цифра растет ежегодно. На таких площадках мы особенно любим участвовать. Наше направление не самое простое. Изучать и сохранять историю не всегда бывает легко. Поэтому мы очень рады, когда к нам приходят ребята, даже те, кто не интересуются историей. В процессе работы они узнают новую для себя информацию. Тем самым мы повышаем историческую грамотность, просвещаем ребят. Мы открыты для всех: в движении состоят волонтёры от 14 лет и старше. Абсолютно всех желающих всегда рады принять в нашу команду", — поделилась руководитель "Волонтеров Победы" Тюменской области Дарья Терехина.

Деятельность активного студенческого объединения 5R направлена на экопросвещение, продвижение раздельного сбора отходов и проведение тематических мероприятий. На площадке организовали мастер-класс по изготовлению значков из крышек, учили сортировать вторсырье, предлагали подумать над новым применением старых вещей.

5R работает по нескольким направлениям. Его представители ездят по школам и рассказывают детям об экологичном образе жизни. Большое внимание уделено раздельному сбору отходов: для этого в корпусах вуза установлены специальные баки, отходы своевременно вывозят волонтеры. На выездных мероприятиях они нередко организуют тематические мастер-классы. Как рассказала руководитель студенческого экологического объединения 5R Арина Шабанова, также активисты организуют поездки в приют для животных "Лучший друг". Волонтеры собираются и выезжают примерно раз в месяц.

"Волонтеры-медики" знакомили молодежь с семью направлениями деятельности. Гостей заинтересовал мастер-класс по определению групп крови при помощи цоликлона.

"Наши волонтеры выходят в поликлиники и стационары. На своей площадке рассказываем об этом. Еще одно направление касается обучения желающих оказанию первой помощи и сопровождения мероприятий. Также затронем тему донорства костного мозга, потому что в последнее время это имеет важное значение: все большему количеству людей требуется трансплантация. Рассказываем людям о том, как вступить в регистр доноров костного мозга", — добавила заместитель регионального координатора всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Ольга Решетникова.

Объединение "Волонтеры леса" молодое — оно существует с апреля 2025 года. Официально зарегистрировано в реестре Тюменского государственного университета в августе. Гостям фестиваля предложили принять участие в мастер-классе по посеву семян сосны.

"Мы занимаемся волонтерством в сфере экологии. Уже участвовали в посадке семян и саженцев в городе. Например, высаживали пирамидальные тополя возле Института государства и права, принимали участие в выездных мероприятиях по посадке леса. Организуем и свои события. Будем рады всем", — поделилась участница объединения "Волонтеры леса" Мария Валей.

Гостей события ждет церемония награждения лучших волонтеров по итогам года. Фестиваль продлится до 16 часов. Вход со стороны улицы Семакова.

Инна Пахомова