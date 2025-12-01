  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Тюменская молодежь узнала о возможностях реализации своих проектов в регионе

Общество, 14:09 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О современных возможностях для молодежи в Тюменской области рассказали участникам городского форума "Мост" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Школьники, студенты и молодые специалисты узнали о проектах Росмолодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей", форумных и грантовых кампаниях, платформе Добро.рф, проектах Роспатриотцентра и программе "Больше, чем путешествие".

"Многие из вас слышали о проекте "Твой ход", позволяющем студентам всей России с высоким уровнем лидерских качеств проявлять себя и двигаться по профориентационной линии. Отличная возможность заявить о себе на "Росмолодежь.Гранты". Если вы побеждаете, то получаете денежную поддержку и можете реализовать свою инициативу. В Тюменской области одним из таких проектов, к примеру, стал Международный клуб дружбы. Буквально недавно ребята реализовали "Точку роста", направленную на объединение активных девушек-лидеров. Можно участвовать и в масштабном фестивале для молодых деятелей искусства – в этом году около 40 тюменцев побывали в арт-кластере "Таврида.Арт"", - поделился директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Амбассадором Всероссийской президентской платформы "Россия – страна возможностей" в регионе является Алеся Никитина. Она рассказывает тюменцам, где они могут познакомиться с партнерами проекта, которые помогут составить резюме, пройти курсы по повышению компетенций, найти площадки для стажировки и другое.

"Я в прошлом году была амбассадором арт-кластера "Таврида. Арт" и мне понравилось продвигать новые идеи, смыслы. Теперь продвигаю уже другой проект. Многие ребята не знают о таких площадках, моя задача – познакомить их с платформой, тем более сейчас ее наполнили дополнительными интерактивами. Кстати, знаю тех, кто успешно проходил там стажировки и находил себе дело по душе", - отметила Алеся.

Артем Дяченко добавил, что в регионе стремятся сохранять и укреплять традиционные духовно-нравственные ценности среди молодых людей. Для ребят создают возможности для самореализации, развивают их таланты, воспитывают социальную ответственность. "По этим приоритетам работает правительство области во главе с губернатором", - подчеркнул он.

﻿

Напомним, что на форуме "Мост" также прошла стратегическая сессия по развитию молодежной политики Тюмени в 2026 году. Все предложения будут направлены в органы власти.

Виктория Макарова

# Артем Дяченко , молодежь , Росмолодежь , Россия страна возможностей , студенты

