Тюменские студенты-медики организуют для земляков мобильную стоматологию

| Фото: АСО России в Тюменской области | Фото: АСО России в Тюменской области

Проект "Улыбка будущего: мобильная стоматология для населения Тюменской области" проводят студенты Тюменского медуниверситета в регионе весь ноябрь. Они уже посетили Ишим, Голышманово, Ялуторовск, Заводоуковск и Тобольск, а также образовательные учреждения Тюмени.

Реализует инициативу Ассоциация студентов и студенческих объединений России в Тюменской области в рамках грантовой программы "Студент-медик: сохранение традиций и профессиональный рост" при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

"Для нас важно, что студенты уже во время обучения видят реальные проблемы здравоохранения и учатся их решать. Такой проект – это не только профориентация, но и социальная ответственность. Через несколько лет эти ребята придут в поликлиники и больницы региона, уже понимая, как работать с жителями", - сказала председатель АСО России в Тюменской области Дания Степанова.

| Фото: АСО России в Тюменской области | Фото: АСО России в Тюменской области

Волонтёры проекта – будущие стоматологи. Совместно с бойцами отряда "Айвори" они проводят просветительские мастер-классы по гигиене полости рта. Участники получают не только теоретические знания, но и практические навыки, а также индивидуальные наборы для ухода за зубами.

| Фото: АСО России в Тюменской области | Фото: АСО России в Тюменской области

"Я глубоко убежден, что моя фундаментальная миссия – это служение людям через медицину, воплощенное в действенной помощи и искренней человеческой заботе. Для меня быть врачом – значит не только лечить заболевания, но и исцелять сердца, проявляя сострадание к каждому, кто нуждается в поддержке", - заметил руководитель проекта Максим Трофименко.

Для качественной подготовки команды было организовано специализированное обучение на базе клиники "Деметра" при поддержке АНО "Здоровье нации". Студенты изучили устройство стоматологической установки и отработали практические навыки первичного осмотра пациента.

До конца учебного года планируется охватить профилактической стоматологической помощью ещё несколько муниципалитетов Тюменской области.