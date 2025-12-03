  • 3 декабря 20253.12.2025среда
В афише Тюменского театра кукол появился еще один спектакль с тифлокомментированием

Общество, 09:34 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Щелкунчик" - еще одна постановка Тюменского театра кукол с тифлокомментированием. Его покажут 21 декабря в 12 часов 30 минут.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, спектакль "Щелкунчик" будет показан с тифлокомментированием благодаря выигранному гранту программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Тюменский театр кукол имеет успешный опыт адаптации нескольких спектаклей: "Гуси-лебеди", "Мастер и Маргарита", "Солдатская краюха" "Красавица и чудовище" и других.

Последний показ с тифлокомментированием в Театре кукол состоялся 22 ноября. Зрители с ослабленным зрением смогли познакомиться с масштабной постановкой "Мастер и Маргарита". Что также стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе фонда "Искусство, наука и спорт".

# Тюменский театр кукол

