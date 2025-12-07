На “Добром фесте” тюменцев познакомили с деятельностью волонтеров региона

"Добрый фест", приуроченный к празднованию Дня добровольца в регионе, состоялся в ТЦ "Галерея Вояж" в Тюмени 7 декабря. На нем горожане могли познакомиться с деятельностью различных организаций.

“Всероссийский день добровольца отметили 5 декабря. Сегодня на площадке мы представили разные волонтерские организации, некоммерческие организации, чтобы жители города смогли узнать об их проектах и деятельности и о том, как можно присоединиться к ним. Всего здесь работают более 15 площадок от разных волонтерских, некоммерческих организаций. Можно увидеть доноров, волонтеров Победы, волонтеров-медиков, тех, кто помогает онкобольным детям, экологическим просвещением. На событие приехали представители Голышманово, Нижней Тавды, Каскары", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ресурсного "Добро.Центра" Тюменской области Надежда Герасимова.

Добровольцы из Каскары Тюменского округа представили выставку "Все для фронта, все для Победы", на которой можно было увидеть все, что сделали своими руками селяне для нужд специальной военной операции.

Как сообщила руководитель штаба "Мы вместе" в Каскаре Надежда Пустовая, помощь фронту осуществляют с 2022 года. Местные жители вяжут носки, варежки, шьют маскировочные костюмы, антидроновые одеяла, маскировочные сети. Также они заготавливают сухие борщи, делают чак-чак для военнослужащих.

"В нашем каскаринском штабе – 40 человек. С 2022 года маскировочных сетей сплели уже более 1500 штук, сшили 497 одеял против тепловизора, связали 1155 шерстяных носков. Число окопных свечей, отправленных на фронт, превысило 3600 штук. Жители Каскары отправили более 1500 именных посылок. К нашему штабу продолжают присоединяться люди разных возрастов и профессий. Мы объединили всех и работаем для фронта. Сейчас основной уклон сделан на антидроновые одеяла, теплые вещи, окопные свечи. От штурмового подразделения поступил заказ на сухую смесь для теста: ребята хотят домашней выпечки, назвали наш продукт "Тесто как у мамы", – добавила Надежда Пустовая.

Представители проекта "Гиды 55+" предлагали тюменцам поиграть в интеллектуальные игры, связанные со знанием достопримечательностей и гербов городов Тюменской области. За правильные ответы участников ждали сладкие призы.

“Здесь у нас новая интерактивная викторина “Тюменская старина”, которую разработали на основе произведений русских художников. Сделали карточки с картинами про определенные моменты русского быта и соответствующие вопросы. Проект “Гиды 55+. Перезагрузка” очень интересный и постоянно развивается. Мы часто меняем формы своих экскурсий, проводим их и в помещениях, организуем события с иммерсивными фишками. Например, наши гиды надевают костюмы. В основном наши экскурсии направлены на старшее поколение, сейчас хотим охватить еще и младше. Задумок много”, – поделилась лидер проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Людмила Суппес.

Неподалеку расположилась точка волонтерской мастерской “Арт-изба” от штаба-квартиры серебряного добровольчества. Здесь также предлагались различные активности: сплести браслет, сделать восковую свечу и украсить подковы счастья.

Как подчеркнула тим-лидер штаб-квартиры Раиса Калина, 80-85% деятельности серебряных волонтеров в “Арт-избе” приходится на помощь бойцам СВО. Они шьют пояса, балаклавы, белье, пледы, вяжут носки и шарфы. Еще одна часть работы касается создания сувениров. Впоследствии готовые изделия выставляют на ярмарках, на вырученные от их продажи средства приобретают необходимые материалы для работы, связанной с помощью военным.

В локации волонтеров-медиков желающие могли измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию, экспресс-тестирование на ВИЧ, познакомиться с суставной гимнастикой.

Представители центра развития донорства гемопоэтических клеток рассказали о важности вступления в федеральный регистр доноров костного мозга. В будущем можно спасти ребенка или взрослого, столкнувшегося с онкогематологическим заболеванием.

Экологическим просвещением на фестивале занялся благотворительный фонд “Из дома в дом”, Одноименный магазин, куда можно принести ненужные вещи, работает в Тюмени почти пять лет. На площадке этого фонда желающим предложили пройти мастер-класс по созданию брелоков, брошей, игрушек для животных в виде сердечек.

“Принимаем вещи, сортируем, большую часть отвозим в социальные организации. Там подопечные получают вещи бесплатно. Часть вещей остаётся у нас, продаем их, вырученные средства окупают затраты. Еще часть одежды – категория, которую мы называем “тряпочки”. Например, распускаем вязаные кофты, распарываем рубашки из хлопковой ткани. Из этого материала можно сделать новые изделия”, – отметила президент некоммерческой организации благотворительного фонда “Из дома в дом” Ксения Булдакова.

