Спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО открыли в Бердюжском округе

Общество, 19:39 02 декабря 2025

Пресс-служба администрации Бердюжского округа | Фото: Пресс-служба администрации Бердюжского округа

Спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО открыли в с. Бердюжье Бердюжского округа. Объект оснащен комплексом разноуровневых перекладин, турников и брусьев, лавками для пресса, разными видами тренажеров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Открытие такой площадки — значимое событие в спортивной жизни нашего округа. Цель ее строительства — создание оптимальных условий для организации и проведения мероприятий по подготовке и выполнению нормативов ГТО всеми возрастными группами и максимально широкое привлечение жителей к физической культуре и спорту", - сказал глава Бердюжского округа Александр Хуснулин.

Площадка доступна для жителей с ограниченными возможностями здоровья. На информационной стойке размещено подробное описание всех испытаний.

Также завершили работы по монтажу площадки в Сладковском округе. Ее открытие состоится в ближайшее время, сообщают в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области. Спортивная площадка в Бердюжье построена в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Спорт – норма жизни".

